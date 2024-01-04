Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер МЮ нашел общий язык с новыми владельцами акций клуба
Тен Хаг рассказал о сотрудничестве с компанией INEOS
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о переговорах с новыми владельцами клуба.
"У нас состоялась очень долгая встреча с INEOS, но она была позитивной даже очень позитивной. По многим вопросам мы одинаково мыслим. Это была очень конструктивная встреча. У них есть хорошие идеи".
Компания, которой руководит Джим Рэтклифф, приобрела 25% акций клуба "Манчестер Юнайтед".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- АПЛ. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2. Безумие со счастливым концом
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн