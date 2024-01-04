Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал без Зинченка войдет в историю. Команда сыграет следующий матч в белом
Такого еще никогда не было
onefootball
В воскресенье, 7 января, состоится матч "Арсенал" - "Ливерпуль", который войдет в историю. Команда Артеты впервые наденут форму "No More Red" в домашнем поединке.
"Канониры" наденут белоснежную форму. Это произойдет в рамках инициативы клуба: "Больше никакого красного". Эта акция направлена против насилия среди молодежи.
Белая форма - в отличие от традиционной в красных цветах - не продается. Но в этом году "Арсенал" объединился с Аԁіԁаѕ, чтобы выпустить футболку No More Red. 30 фунтов с каждой продажи пойдут на благотворительность.
Популярное сейчас
- Пере Гвардиола: Если Бавария предложит Мичелу контракт, я отвезу его в Мюнхен на машине
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Артета: Теперь у меня очень плохое ощущение
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО