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Арсенал без Зинченко войдет в историю. Команда сыграет следующий матч в белом
Такого еще никогда не было
onefootball
В воскресенье, 7 января, состоится матч "Арсенал" - "Ливерпуль", который войдет в историю. Команда Артеты впервые наденет форму "No More Red" в домашнем поединке.
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"Канониры" наденут белоснежную форму. Это произойдет в рамках инициативы клуба: "Больше никакого красного". Эта акция направлена против насилия среди молодежи.
Белая форма - в отличие от традиционной в красных цветах - не продается. Но в этом году "Арсенал" объединился с Аԁіԁаѕ, чтобы выпустить футболку No More Red. 30 фунтов с каждой продажи пойдут на благотворительность.
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