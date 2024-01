Официально. Челси договорился о спонсорстве с криптовалютной биржей BingX, которую связывают с РФ

"Челси" заключил спонсорское соглашение с криптовалютной биржей BingX, которая ранее называла себя "стойким сторонником российского криптосообщества".

До конца текущего сезона логотип нового спонсора будет размещен на рукаве игровой футболки "Челси", а с сезона-2024/25 появится также на передней части тренировочной формы.

Сообщается, что футболки с логотипом BingX могут быть использованы уже 9 января в матче Кубка английской лиги против "Мидлсбро".

По информации журналиста Низара Кинселлы, "Челси" будут платить более 10 млн фунтов в год. Как утверждает Football Insider, в результате сделки "Челси" будет получать около 12 миллионов фунтов за сезон.

Как отмечает британское издание The Telegraph, в ноябре прошлого года BingX провела мероприятие в рамках Moscow Tech Week. По словам компании, они продемонстрировали "приверженность к инновациям и участию в российском криптосообществе".

We’re excited to announce a new partnership with one of the fastest growing crypto exchanges in the world, @Bingxofficial, who become our official sleeve partner. ????



⁰#EmpowerTheFuture | #BingXCFC