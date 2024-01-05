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Официально. Челси договорился о спонсорстве с криптовалютной биржей BingX, которую связывают с РФ

Англия

Клуб будет получать 10-12 млн фунтов в год

Официально. Челси договорился о спонсорстве с криптовалютной биржей BingX, которую связывают с РФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" заключил спонсорское соглашение с криптовалютной биржей BingX, которая ранее называла себя "стойким сторонником российского криптосообщества".

До конца текущего сезона логотип нового спонсора будет размещен на рукаве игровой футболки "Челси", а с сезона-2024/25 появится также на передней части тренировочной формы.

Сообщается, что футболки с логотипом BingX могут быть использованы уже 9 января в матче Кубка английской лиги против "Мидлсбро".

По информации журналиста Низара Кинселлы, "Челси" будут платить более 10 млн фунтов в год. Как утверждает Football Insider, в результате сделки "Челси" будет получать около 12 миллионов фунтов за сезон.

Как отмечает британское издание The Telegraph, в ноябре прошлого года BingX провела мероприятие в рамках Moscow Tech Week. По словам компании, они продемонстрировали "приверженность к инновациям и участию в российском криптосообществе".

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Источник:
ChelseaFC
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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