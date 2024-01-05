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Челси – Престон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Легкая прогулка для Мудрика и компании?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси", который набрал неплохой ход под конец прошлого года, начинает свой путь в Кубке Англии в этом сезоне. В рамках 1/32 финала у них будет матч против середняка Чемпионшипа, которому они еще никогда в истории не проигрывали.
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Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 6 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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