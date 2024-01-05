Челси – Престон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Лондонский "Челси", который набрал неплохой ход под конец прошлого года, начинает свой путь в Кубке Англии в этом сезоне. В рамках 1/32 финала у них будет матч против середняка Чемпионшипа, которому они еще никогда в истории не проигрывали.

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Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 6 января.

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