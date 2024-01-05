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Гвардиола впервые прокомментировал планы Ман Сити на январские трансферы

Англия

Вероятно, клуб осуществит трансфер одного игрока

Гвардиола впервые прокомментировал планы Ман Сити на январские трансферы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола впервые прокомментировал планы клуба на январские трансферы. Испанец намекнул что клуб планирует подписать одного игрока, но не назвал позицию.

"Я не думаю, что сейчас что-то происходит в трансферном окне. Возможно, один кто-то знает...", - цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает третье место в Премьер-Лиге и имеет 40 баллов по итогам 20 туров.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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