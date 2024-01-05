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Брентфорд - Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Брентфорд - Вулверхэмптон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Англия без перерывов и остановок всю зиму продолжает играть в футбол. На этих выходных на Туманном Альбионе пройдут матчи 1/32 финала Кубка Англии. Календарь раунда открывается матчем, в котором "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Вулверхэмптон". Матч начнется в 21:15 и есть большая вероятность, что мы увидим украинца в стартовом составе своей команды.
Смотреть поединок можно на Setanta Sports.
Кубок Англии. 1/32 финала.
5 января. 21:15. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
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