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Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в Манчестер Сити
Травмированные игроки постепенно возвращаются
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде.
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"Жереми Доку чувствует себя лучше, Кевин так же. Де Брюйне длительный срок отсутствовал, поэтому мы должны набраться терпения и постепенно давать ему игровое время. Эрлинг Холанд чувствует себя лучше. Он уже дважды тренировался с нами. Не знаю насчет воскресного матча с "Хаддерсфилдом", но надеюсь насчет остальных игр они будут готовы".
В воскресенье "Манчестер Сити" сыграет против "Хаддерсфилда" в матче третьего раунда Кубка Англии в 16:00 по киевскому времени.
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