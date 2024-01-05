  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Травмированные игроки постепенно возвращаются

Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в Манчестер Сити

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Жереми Доку чувствует себя лучше, Кевин так же. Де Брюйне длительный срок отсутствовал, поэтому мы должны набраться терпения и постепенно давать ему игровое время. Эрлинг Холанд чувствует себя лучше. Он уже дважды тренировался с нами. Не знаю насчет воскресного матча с "Хаддерсфилдом", но надеюсь насчет остальных игр они будут готовы".

В воскресенье "Манчестер Сити" сыграет против "Хаддерсфилда" в матче третьего раунда Кубка Англии в 16:00 по киевскому времени.

Читайте такжеГвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
По теме
yellow-arrow
Родриго Бентанкур назначен капитаном "Тоттенхэма" на матч против Бернли
yellow-arrow
23! Челси поздравил Мудрика с Днем Рождения креативным шаржем. ФОТО
yellow-arrow
Тренер Ньюкасла прокомментировал слухи о переходе ключевого хавбека в другой клуб
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
manchester evening news
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости