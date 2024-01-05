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"Награда для него". Постекоглу рассказал, кто выведет Тоттенхэм в ранге капитана на ближайший матч АПЛ
Главный тренер шпор прокомментировал свое решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Родриго Бентанкур сегодня, 5 января, назначен капитаном "Тоттенхэма" на матч против "Бернли". Главный тренер Анге Постекоглу прокомментировал свое решение.
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"Это награда для него. Он пережил многое за последние 18 месяцев, но Родриго всегда был готов работать и бороться за команду. Он воплощает все, что мы хотим видеть как клуб, с точки зрения его отношения и характера. Я очень рад за него".
Бентанкур не играл около двух с половиной месяцев, так как лечил травму голеностопного сустава.
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