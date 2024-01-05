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"Награда для него". Постекоглу рассказал, кто выведет Тоттенхэм в ранге капитана на ближайший матч АПЛ

Англия
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Главный тренер шпор прокомментировал свое решение

"Награда для него". Постекоглу рассказал, кто выведет Тоттенхэм в ранге капитана на ближайший матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Родриго Бентанкур сегодня, 5 января, назначен капитаном "Тоттенхэма" на матч против "Бернли". Главный тренер Анге Постекоглу прокомментировал свое решение.

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"Это награда для него. Он пережил многое за последние 18 месяцев, но Родриго всегда был готов работать и бороться за команду. Он воплощает все, что мы хотим видеть как клуб, с точки зрения его отношения и характера. Я очень рад за него".

Бентанкур не играл около двух с половиной месяцев, так как лечил травму голеностопного сустава.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Родриго Бентанкур
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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