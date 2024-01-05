"Награда для него". Постекоглу рассказал, кто выведет Тоттенхэм в ранге капитана на ближайший матч АПЛ

Полузащитник Родриго Бентанкур сегодня, 5 января, назначен капитаном "Тоттенхэма" на матч против "Бернли". Главный тренер Анге Постекоглу прокомментировал свое решение.

"Это награда для него. Он пережил многое за последние 18 месяцев, но Родриго всегда был готов работать и бороться за команду. Он воплощает все, что мы хотим видеть как клуб, с точки зрения его отношения и характера. Я очень рад за него".