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Родриго Бентанкур назначен капитаном "Тоттенхэма" на матч против Бернли

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Главный тренер Шпор прокомментировал свое решение

Родриго Бентанкур назначен капитаном "Тоттенхэма" на матч против Бернли

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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Полузащитник Родриго Бентанкур сегодня, 5 января, назначен капитаном "Тоттенхэма" на матч против "Бернли". Главный тренер Анге Постекоглу прокомментировал свое решение.

"Это награда для него. Он пережил многое за последние 18 месяцев, но Родриго всегда был готов работать и бороться за команду. Он воплощает все, чем мы хотим видеть как клуб, с точки зрения его отношения и характера. Я очень рад за него".

Бентанкур не играл около два с половиной месяца потому, что получил травму голеностопного сустава.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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