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Бавария не теряет надежд подписать Пальиньи. Игрок и клуб достигли договоренности
Фулхэм не собирается уступать в цене за игрока
Фото: twitter.com
Жоау Пальинья согласился перейти в "Баварию" из "Фулхэма" в январе. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг в Х.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, 28-летний португальский полузащитник достиг устной договоренности с "Баварией" о переходе в рамках текущего трансферного окна. Но "Фулхэм" решил не снижать цену на игрока, несмотря на это, Пальиньи ожидает, что сможет уйти из "Фулхэма" дешевле 65 млн евро, которые "Бавария" предлагала летом 2023 года.
❗️Excl. Details #Palhinha/#FCBayern: There’s a verbal agreement in principle about a transfer in winter! The 28 y/o is 100 % keen on the move!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 5, 2024
➡️ But: Fulham has internally decided not to lower the price for him
➡️ Even though the player expects to move for less than the… pic.twitter.com/bfA807cO8A
Напомним, в текущем сезоне Пальиньи провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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