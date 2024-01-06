  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бавария не теряет надежд подписать Пальиньи. Игрок и клуб достигли договоренности
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария не теряет надежд подписать Пальиньи. Игрок и клуб достигли договоренности

Англия

Фулхэм не собирается уступать в цене за игрока

Бавария не теряет надежд подписать Пальиньи. Игрок и клуб достигли договоренности

Фото: twitter.com

Новина українською

Жоау Пальинья согласился перейти в "Баварию" из "Фулхэма" в январе. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг в Х.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, 28-летний португальский полузащитник достиг устной договоренности с "Баварией" о переходе в рамках текущего трансферного окна. Но "Фулхэм" решил не снижать цену на игрока, несмотря на это, Пальиньи ожидает, что сможет уйти из "Фулхэма" дешевле 65 млн евро, которые "Бавария" предлагала летом 2023 года.

Напомним, в текущем сезоне Пальиньи провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Кубок Англии. Порро спасает Тоттенхэм, Ярмолюка ждет переигровка и Фулхэм на релаксе
yellow-arrow
Названа оценка Ярмолюка, вышедшего на замену в матче Кубка против Вулвз
yellow-arrow
"Награда для него". Постекоглу рассказал, кто выведет Тоттенхэм в ранге капитана на ближайший матч АПЛ
Жоау Пальинья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости