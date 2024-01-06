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Челси готов продать зимой одного из конкурентов Мудрика
На него уже есть претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine
“Челси” готов попрощаться в текущее трансферное окно сразу с тремя футболистами. Одним из них является Иан Матсен. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Нидерландец входит в список желаний "Боруссии" Дортмунд. Также в этом письме находится и Джейдон Санчо из "Манчестер Юнайтед".
Однако если "пенсионеры" не смогут договориться с "шмелями", то будут рассматриваться какие-либо другие варианты для продажи футболиста зимой.
Матсен – номинально левый защитник. Однако наставник лондонцев Маурисио Почеттино использует его на фланге атаки. В нынешнем сезоне он сыграл в 15 матчах (378 минут).
Иан находится в структуре "Челси" с 2018 года. Тогда он перешел из ПСВ за 110 тысяч евро. Его текущая стоимость согласно данным аналитического портала Transfermarkt равняется 20 миллионам евро.
Романо также сообщал о желании "Челси" продать в январе Трево Чалобу и Давида Датро Фофана. Последнего могут отозвать из аренды из “Униона” для того, чтобы отпустить его на полноценной основе.
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