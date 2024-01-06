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Челси - Престон Норт Энд: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Англии
Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 19:30 пройдет матч кубка Англии "Челси" - "Престон" на Стэмфорд Бридж. "Челси" под конец 2023 года начали выходить из кризиса и последние две игры прошлого года выиграли, "Престон" со своей стороны последние две игры в Чемпионшипе проиграли. Напомним, за "пенсионеров" играет украинец Михаил Мудрик который забил в матче против "Кристал Пэлас", посмотрим сможет ли сегодня отличиться украинец.
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Кубок Англии, 1/32. "Челси" - "Престон"
6 января, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports
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