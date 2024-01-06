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Эмери: Один-два игрока в январе могут уйти из Астон Виллы

Англия

Но пока ситуация неясна

Эмери: Один-два игрока в январе могут уйти из Астон Виллы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал планы клуба на текущее трансферное окно.

“Один или два игрока могут уйти. Возможно. Это все еще непонятно.

И если мы пытаемся кого-то пригласить в команду, это только потому, что мы уверены в том, что они повысят уровень нашего состава. Пока неясно, купим ли в январе кого-то”, - сказал Эмери.

Напомним, что прошлым летом "Астон Вилла" подписала Муссу Диаби (55 млн евро), Пау Торреса (33 млн евро), а также оформила аренды Николо Дзаньоло (5 млн евро) и Клемена Лэнгле. Юри Тилеманс присоединился к команде на правах свободного агента.

На данный момент "львы" идут на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая первому "Ливерпулю" тремя очками.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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