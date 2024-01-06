Эмери: Один-два игрока в январе могут уйти из Астон Виллы

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал планы клуба на текущее трансферное окно.

“Один или два игрока могут уйти. Возможно. Это все еще непонятно.

И если мы пытаемся кого-то пригласить в команду, это только потому, что мы уверены в том, что они повысят уровень нашего состава. Пока неясно, купим ли в январе кого-то”, - сказал Эмери.