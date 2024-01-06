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Вернер возвращается в АПЛ. Тоттенхэм в ближайшее время объявит о подписании форварда
Аренда с правом выкупа
фото из свободных источников
Тимо Вернер в ближайшее время присоединится к "Тоттенхэму", об этом сообщает Фабрицио Романо. Форвард возвращается в АПЛ после того, как покинул "Челси" летом 2022 года.
"Шпоры" договорились с "Лейпцигом" о полугодовой аренде с правом выкупа, которое не является обязательным. По информации инсайдера, Тимо сегодня проходит медицинский осмотр.
Главный тренер "быков" Марко Розе подтвердил информацию о трансфере немца: "Он хочет уйти в аренду, мы желаем ему всего наилучшего. Он должен играть, поскольку он хочет попасть на Евро-2024, и мы держим за него кулаки", - сказал наставник.
"Тоттенхэм" будет покрывать 100% зарплаты Вернера.
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