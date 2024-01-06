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Забарный сыграл последние минуты в матче Кубка Англии. Известны оценки украинца

Англия

Без Ильи никуда

Забарный сыграл последние минуты в матче Кубка Англии. Известны оценки украинца

Getty Images

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Матч 1/32 финала Кубка Англии между "КПР" и "Борнмутом" завершился камбэком гостей. Проигрывая после первого тайма 2:0, они сумели забить трижды во второй половине встречи.

Защитник Илья Забарный получил от тренера на эту игру отдых, оказавшись на скамейке запасных. Правда, в конце матча, а точнее на 84-ой минуте, украинец все же вышел на поле, чтобы сохранить нужный счет.

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За 13 минут Илья 3 раза коснулся мяча, за которые трижды точно отпасовал. Собственно, это и все. Поэтому аналитики из WhoScored i Sofascore поставили ему символические оценки - 6,0 и 6,5.

Следующий матч "Борнмут" проведет с "Ливерпулем" в рамках АПЛ 21 января.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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