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Кубок Англии. Челси – Престон 4:0. Мудрик помог с первым голом, но дальше лондонцы зажигали без него

Англия

Почеттино раньше времени заменил украинца

Кубок Англии. Челси – Престон 4:0. Мудрик помог с первым голом, но дальше лондонцы зажигали без него

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

"Челси" – "Престон" 4:0

Голы: Броя (58), Силва (66), Стерлинг (69), Фернандес (85)

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