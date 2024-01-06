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Кубок Англии. Челси – Престон 4:0. Мудрик помог с первым голом, но дальше лондонцы зажигали без него
Почеттино раньше времени заменил украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/32 финала
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
"Челси" – "Престон" 4:0
Голы: Броя (58), Силва (66), Стерлинг (69), Фернандес (85)
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