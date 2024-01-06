Мудрик не впечатлил. Обнародованы оценки украинца за игру Кубка Англии

Поединок 1/32 финала Кубка Англии между "Челси" и "Престоном" завершился разгромом от "синих" 4:0. В стартовом составе победителей вышел украинец Михаил Мудрик. Он пробыл на поле до 61-й минуты.

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Мудрик 39 раз коснулся мяча, отдал 25 точных пасов из 28-ми, 1 ключевой пас, трижды шел в дриблинг (1 раз удачно), выиграл 4 наземные дуэли из 6-ти, 8 раз потерял мяч. Аналитически-статистические сервисы поставили Михаилу достаточно невысокие оценки за этот матч, если сравнивать с его коллегами - 6,7 от WhoScored и 6,9 от Sofascore.

В параллельном поединке "Суонси" - "Моркем" на 88-й минуте вышел на поле украинский нападающий Николай Кухаревич. Его "Суонси" победило со счетом 2:0, и вместе с "Челси" Мудрика шагает в следующий раунд Кубка Англии.