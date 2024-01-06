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Кураж во втором тайме. Челси - Престон 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия

Челси - Престон ⋉4:0⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Кураж во втором тайме. Челси - Престон 4:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

"Челси" неудачно начал домашнюю встречу против "Престона". Команды играли на уровне, а гости даже выглядели более заряженными на победу. Однако во втором тайме все изменилось и хозяева показали, кто сегодня главный на Стэмфорд Бридж.

Михаил Мудрик начал игру с первых минут и помог команде организовать первый гол. Также украинец был близок к ассисту, однако его партнер по команде не смог реализовать навесную передачу. На 61-й минуте 23-летний вингер был заменен, а "синие" продолжили доминировать на поле, забив после этого еще три мяча.

Кубок Англии, 1/32 финала
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Томас Брамелл (Англия)
"Челси" - "Престон" 4:0
Голы: Броя (58), Силва (66), Стерлинг (69), Фернандес (85)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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