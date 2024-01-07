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Нкунку снова травмировался

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Почеттино рассказывает детали

Нкунку снова травмировался

фото - Getty Images

Новина українською

Полузащитника "Челси" Кристофера Нкунку не было в заявке на матч с "Престоном" в Кубке Англии. Менеджер команды Маурисио Почеттино сообщил, что француз получил на тренировке новую травму бедра. Насколько все серьезно пока неизвестно.

Напомним, Нкунку перешел в "Челси" из "Лейпцига" в летнее трансферное окно. Начало сезона он пропустил из-за травмы колена. Дебю за "синих" произошел аж 24 декабря. Всего он имеет 4 матча за лондонцев.

Следующую игру "Челси" сыграет 9 января против "Мидлсбро" в полуфинале Кубка Футбольной лиги.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Кристофер Нкунку
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Виктор Иванчук
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