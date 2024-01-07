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Нкунку снова травмировался
Почеттино рассказывает детали
фото - Getty Images
Полузащитника "Челси" Кристофера Нкунку не было в заявке на матч с "Престоном" в Кубке Англии. Менеджер команды Маурисио Почеттино сообщил, что француз получил на тренировке новую травму бедра. Насколько все серьезно пока неизвестно.
Напомним, Нкунку перешел в "Челси" из "Лейпцига" в летнее трансферное окно. Начало сезона он пропустил из-за травмы колена. Дебю за "синих" произошел аж 24 декабря. Всего он имеет 4 матча за лондонцев.
Следующую игру "Челси" сыграет 9 января против "Мидлсбро" в полуфинале Кубка Футбольной лиги.
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