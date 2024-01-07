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Арсенал - Ливерпуль: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Англии
Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Арсенал" Александра Зинченко в рамках кубка Англии сыграет против "Ливерпуля". Статистика последних пяти личных встреч в пользу "Ливерпуля", две победы, дважды команды расписали нулевую ничью и один раз "канониры" смогли обыграть "Ливерпуль" в далеком 2022 году.
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Кубок Англии, 1/32. "Арсенал" - "Ливерпуль"
7 января, 18:30
Прямая трансляция: Setanta Sports
Пряма трансляция Арсенал - ЛиверпульСмотреть трансляцию
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