  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал - Ливерпуль: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Ливерпуль: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Англии

Англия

Смотреть прямую видеотрансляцию матча кубка Англии

Арсенал - Ливерпуль: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Арсенал" Александра Зинченко в рамках кубка Англии сыграет против "Ливерпуля". Статистика последних пяти личных встреч в пользу "Ливерпуля", две победы, дважды команды расписали нулевую ничью и один раз "канониры" смогли обыграть "Ливерпуль" в далеком 2022 году.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Англии, 1/32. "Арсенал" - "Ливерпуль"
7 января, 18:30
Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Пряма трансляция Арсенал - Ливерпуль
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Конкурент Мудрика травмировался. Нкунку пропустит до 3 недель
yellow-arrow
Пока не восстановился. Коваленко не вошел в заявку Эмполи на матч против Милана
yellow-arrow
Луи Саа: Бензема сменил бы атаку МЮ
Александр Зинченко смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости