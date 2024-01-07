Клопп – об интенсивном графике: В какой-то момент кто-то должен нажать на тормоза

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал интенсивный график футболистов.

“Невозможно что-либо планировать. Я люблю Кубок Англии – в этом турнире очень много традиций. Если бы я, немец, стоял здесь и рассказывал что-нибудь плохое о Кубке Англии…

Очевидно, мы не ответственны за это, потому что если бы за это отвечали футбольные люди, все было бы совсем по-другому. Мы стараемся подготовить ребят к сверхинтенсивному сезону, но людей, принимающих решение, это не волнует.

Среди тех, кто принимает решение, нет ни одного человека, кто помнит, как это – быть футболистом. Если там вообще есть те, кто когда-то был игроком. Я не могу принимать решения, потому что у меня нет полномочий. Но в какой-то момент кто-то должен нажать на тормоз.

Мы люди, которые действительно понимают, с какой интенсивностью работают ребята. Это не потому, что мы ленивые.

Внефутбольные люди обсуждают это и говорят: "Я работаю по 8 часов в день, по 7 дней в неделю". Но они не бегают, не бьют по воротам, не бегут спринты. Это нельзя сравнивать. Это просто другой уровень интенсивности – и человеческому организму, как известно, сложно справиться с ним.

Можно ли поехать в гости на матч против “Арсенала” и сыграть юношеской командой в ситуации, когда соперник, скорее всего, пойдет напролом? Конечно, нет. Мы – "Ливерпуль". Мы не можем так играть”, - сказал Клопп.