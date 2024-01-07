Фабио Карвалью отправится в новую аренду

Фабио Карвалью, который недавно вернулся из "Лейпцига, отправится в новую аренду. По информации Фабрицио Романо полузащитником "Ливерпуля" интересуются "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лидс" и "Халл Сити".

Пока "мерсисайдцы" не решили, куда отдать игрока и ищут лучший вариант для самого игрока.

За полгода проведенных в немецкой команде Фабио не показал значительного прогресса. Португалец отыграл лишь 360 минут и не отметился ни одним результативным действием.