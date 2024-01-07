Возвращение звезды. Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0. Обзор матча и видео голов

"Манчестер Сити" разгромил в третьем раунде Кубка Англии "Хаддерсфилд Таун" со счетом 5:0. В матче дважды отличился Фоден, свои моменты также нашли Альварес и Доку.

Однако главным событием стал не итоговый счет, а появление на поле одного из лидеров горожан Кевина де Брюйне - впервые за 149 дней. Выйдя на поле, бельгиец получил капитанскую повязку и через 18 минут отдал ассист.

По этому поединку можно сделать лишь один вывод. "Горожанам" коллектив из чемпионшипа не соперник.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Манчестер Сити" (I) - "Хаддерсфилд" (II) 5:0

Голы: Фоден (33, 65), Альварес (37), Джексон (58, автогол), Доку (74)