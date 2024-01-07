  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Возвращение звезды. Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение звезды. Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0. Обзор матча и видео голов

Англия

Манчестер Сити - Хаддерсфилд ⋉5:0⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Возвращение звезды. Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" разгромил в третьем раунде Кубка Англии "Хаддерсфилд Таун" со счетом 5:0. В матче дважды отличился Фоден, свои моменты также нашли Альварес и Доку.

Однако главным событием стал не итоговый счет, а появление на поле одного из лидеров горожан Кевина де Брюйне - впервые за 149 дней. Выйдя на поле, бельгиец получил капитанскую повязку и через 18 минут отдал ассист.

По этому поединку можно сделать лишь один вывод. "Горожанам" коллектив из чемпионшипа не соперник.

Кубок Англии, 1/32 финала
Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Манчестер Сити" (I) - "Хаддерсфилд" (II) 5:0
Голы: Фоден (33, 65), Альварес (37), Джексон (58, автогол), Доку (74)

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии
yellow-arrow
Кевин де Брюйне вернулся на поле после 149 дней отсутствия и отдал ассист. ВИДЕО
yellow-arrow
Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса
Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости