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Тоттенхэм близок к подписанию защитника Дженоа Раду Дрэгушина

Англия
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Переговоры на завершающей стадии

Тоттенхэм близок к подписанию защитника Дженоа Раду Дрэгушина

Фото: Getty Images

Новина українською

"Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с "Дженоа". "Шпоры" заинтересованы в подписании центрального защитника итальянского клуба Раду Дрэгушина.

По информации Фабрицио Романо, сделка находится на завершающей стадии, остаются детали. Официально о приобретении объявят на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за румынского центрбека 25 млн евро. Игроком также интересовались "Барселона" и "Наполи".

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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