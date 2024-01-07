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Тоттенхэм близок к подписанию защитника Дженоа Раду Дрэгушина
Переговоры на завершающей стадии
Фото: Getty Images
"Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с "Дженоа". "Шпоры" заинтересованы в подписании центрального защитника итальянского клуба Раду Дрэгушина.
По информации Фабрицио Романо, сделка находится на завершающей стадии, остаются детали. Официально о приобретении объявят на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что лондонцы
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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