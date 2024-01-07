Тоттенхэм близок к подписанию защитника Дженоа Раду Дрэгушина

"Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с "Дженоа". "Шпоры" заинтересованы в подписании центрального защитника итальянского клуба Раду Дрэгушина.

По информации Фабрицио Романо, сделка находится на завершающей стадии, остаются детали. Официально о приобретении объявят на следующей неделе.