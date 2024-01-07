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Кубок Англии. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Перегорели

Англия
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Кубок Англии. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Перегорели

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/32 финала

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Арсенал" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Кивер 80 (авт.), Диас 90+5

Арсенал: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Смит-Роу 88) – Эдегор, Жоржиньо (Нктиа 81), Райс – Сака, Хаверц (Троссард 88), Нелсон (Мартинелли 62)

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, Кванса, Гомес – Эллиот (Брэдли 75), Макаллистер (Гравенберх 59), Джонс (Кларк 75) – Гакпо (Жота 59), Нуньес, Диас

Предупреждения: Салиба 66 – Эллиот 70, Гравенберх 90, Кларк 90+2, Трент 90+4

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
07.01.2024 в 20:50
Головна проблема Арсеналу це не захист. Головна проблема Арсеналу це напад. Арсенал скільки голів забив за три останні матчі? А скільки нагод створив? Так отож.
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
07.01.2024 в 20:50
Головна проблема Арсеналу це не захист. Головна проблема Арсеналу це напад. Арсенал скільки голів забив за три останні матчі? А скільки нагод створив? Так отож.
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1
0
alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 20:44
кому нужен этот болтун ЗИНА --пошёл по пути КОНО
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0
2
avatar
Spokoyno (Київ)
07.01.2024 в 20:33
Ліверпуль Виглядало, що Клопп включив економрежим і господарі ПЕРЛИ, утім захист гостей чи марнотратство їх суперників сберегали нулі на табло! А потім усмішка Фортуни і Діаз просто добив!
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Sessinjo (Мукачево)
07.01.2024 в 20:29
Zina again?)
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