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Кубок Англии. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Перегорели
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Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/32 финала
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Арсенал" – "Ливерпуль" 0:2
Голы: Кивер 80 (авт.), Диас 90+5
Арсенал: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Смит-Роу 88) – Эдегор, Жоржиньо (Нктиа 81), Райс – Сака, Хаверц (Троссард 88), Нелсон (Мартинелли 62)
Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, Кванса, Гомес – Эллиот (Брэдли 75), Макаллистер (Гравенберх 59), Джонс (Кларк 75) – Гакпо (Жота 59), Нуньес, Диас
Предупреждения: Салиба 66 – Эллиот 70, Гравенберх 90, Кларк 90+2, Трент 90+4
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