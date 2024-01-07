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Де Брюйне сравнили с де Йонгом по прическам

Англия
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Де Брюйне сравнили с де Йонгом по прическам

Фото: Манчестер Сіті

Новина українською

Полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне частенько сравнивали внешне с Александром Зинченко. По крайней мере в Украине точно.

Теперь же лидера "Ман Сити" сопоставляют с игроком "Барселоны" Френки де Йонгом, ведь бельгиец обновил прическу.

Де Брюйне сравнили с де Йонгом по прическам - изображение 1

Фото: ESPN FC

В матче Кубка Англии с "Хаддерсфилд Таун" Кевин впервые за 149 дней появился на футбольном поле после травмы. Выйдя на замену, де Брюйне мгновенно получил капитанскую повязку от Рубена Диаша, и также успел отметиться ассистом.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Френки де Йонг
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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