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Де Брюйне сравнили с де Йонгом по прическам
Действительно похожи
Фото: Манчестер Сіті
Полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне частенько сравнивали внешне с Александром Зинченко. По крайней мере в Украине точно.
Теперь же лидера "Ман Сити" сопоставляют с игроком "Барселоны" Френки де Йонгом, ведь бельгиец обновил прическу.
Фото: ESPN FC
В матче Кубка Англии с "Хаддерсфилд Таун" Кевин впервые за 149 дней появился на футбольном поле после травмы. Выйдя на замену, де Брюйне мгновенно получил капитанскую повязку от Рубена Диаша, и также успел отметиться ассистом.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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