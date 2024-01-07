Канониры и сегодня не выстрелили. Арсенал - Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов

В 1/32 финала состоялся не типичный матч для этой стадии. Встретились команды, которые достойны финала турнира. На самом деле сегодня так и было. Обе команды бились до последнего.

Первый тайм прошел под давлением "канониров", которые имели шансы забивать, однако не реализация подводила. Не хватало сегодня на поле Габриэла Жезуса, который выбыл перед матчем из-за повреждения. Во втором тайме игра была равной, а вот последние 20 минут - в пользу "мерсисайдцев".

Сначала автогол Кивиора, который заменяет травмированного Зинченко, а затем гвоздь забил Диас. Таким образом "Арсенал" потерял возможность в этом сезоне получить хоть какой-то английский кубок. Остается АПЛ и Лига Чемпионов.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Кубок Англии, 1/32 финала

"Эмирейтс" (Лондон)

"Арсенал" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Кивер 80 (авт.), Диас 90+5