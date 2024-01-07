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Уиган – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Наконец-то шанс победить для подопечных тен Хага

Уиган – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несмотря на кризисное состояние "Манчестер Юнайтед", свой путь в Кубке Англии они обязаны начинать с победы. Тем более нужно извиниться за поражение в последнем матче 2023 года против "Ноттингем Форест".

В соперниках "Уиган", который борется за выживание в третьем по силе дивизионе в английском футболе. Лучшей возможности для спокойной победы придумать трудно. Но все ли пройдет так хорошо?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в понедельник, 8 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на эксклюзивно и платформе Setnata Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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