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Клопп - о 2:0 с Арсеналом: Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить

Англия

Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над Арсеналом

Клопп - о 2:0 с Арсеналом: Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Арсеналом" (2:0).

"Я по-настоящему горд. Это очень сложный соперник, возможно, самый сложный из всех, кого мы могли получить. Нам многое нужно было учесть перед матчем, но "Арсенал" все равно выстроился немного по-другому, и это умный ход. Мы внесли некоторые изменения в перерыве и были по-настоящему вовлечены в игру во втором тайме.

Мы забили голы и выпустили молодых ребят. Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза.

Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить. "Арсенал" тоже мог победить - никаких сомнений. Но мы довели дело до конца, и это говорит о характере ребят.

Первый мяч - автогол, да? Как и в случае со штрафным в матче с "Фулхэмом". Какой матч провел Трент - причем на всех позициях! Его класс при работе с мячом очевиден.

Второй гол мы могли забить чуть раньше, у нас были одна-две контратаки, когда можно было отдать пас раньше.

Мы отчаянно пытались избежать ничьей. Теперь мне не придется принимать никаких решений по этому поводу, и это хорошо", - заявил главный тренер "Ливерпуля".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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