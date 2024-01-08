Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп - о 2:0 с Арсеналом: Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить
Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над Арсеналом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Арсеналом" (2:0).
"Я по-настоящему горд. Это очень сложный соперник, возможно, самый сложный из всех, кого мы могли получить. Нам многое нужно было учесть перед матчем, но "Арсенал" все равно выстроился немного по-другому, и это умный ход. Мы внесли некоторые изменения в перерыве и были по-настоящему вовлечены в игру во втором тайме.
Мы забили голы и выпустили молодых ребят. Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза.
Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить. "Арсенал" тоже мог победить - никаких сомнений. Но мы довели дело до конца, и это говорит о характере ребят.
Первый мяч - автогол, да? Как и в случае со штрафным в матче с "Фулхэмом". Какой матч провел Трент - причем на всех позициях! Его класс при работе с мячом очевиден.
Второй гол мы могли забить чуть раньше, у нас были одна-две контратаки, когда можно было отдать пас раньше.
Мы отчаянно пытались избежать ничьей. Теперь мне не придется принимать никаких решений по этому поводу, и это хорошо", - заявил главный тренер "Ливерпуля".
Популярное сейчас
- В шаге от позора. Барбастро - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
- Кубок короля. Валенсия и Яремчук отбегали 120 минут, класс Бильбао, успехи Севильи и Ла Реала
- Кубок Франции. 9 голов ПСЖ, ассист сезона от Асенсио и бесконечная серия пенальти Ланса и Монако
- Судья показал круглую красную карточку в матче Кубка Англии
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО