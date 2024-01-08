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Почеттино рассказал о будущем бразильского хавбека

Англия
Обновлено

Андрей Сантос может остаться в клубе

Почеттино рассказал о будущем бразильского хавбека

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что будущее полузащитника Андрея Сантоса станет известным после возвращения из национальной сборной.

"Он отправляется в Бразилию, чтобы присоединиться к национальной команде. За это время мы решим, стоит ли ему переходить в аренду, или нужно остаться с нами, когда он вернется".

Андрей Сантос в этом сезоне сыграл лишь два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.

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Маурисио Почеттино Андрей Сантос
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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