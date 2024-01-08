Тренер Челси прокомментировал травму Кристофера Нкунку

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что Кристофер Нкунку не сможет сыграть в полуфинале Кубка Лиги против "Мидлсбро".

"Он не будет играть завтра. Мы должны быть осторожными. Надеюсь, это не надолго. Кристофер не тренируется, он восстанавливается. Это не является большой проблемой. Это не связано с предыдущей травмой, это другая".