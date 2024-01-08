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Тренер Челси прокомментировал травму Кристофера Нкунку

Англия

Нападающий получил вторую травму в течение сезона

Тренер Челси прокомментировал травму Кристофера Нкунку

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что Кристофер Нкунку не сможет сыграть в полуфинале Кубка Лиги против "Мидлсбро".

"Он не будет играть завтра. Мы должны быть осторожными. Надеюсь, это не надолго. Кристофер не тренируется, он восстанавливается. Это не является большой проблемой. Это не связано с предыдущей травмой, это другая".

Ожидается, что Нкунку пропустит около трех недель. Нападающий получил на тренировке травму бедра.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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