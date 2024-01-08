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Мидлсбро – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги
Единственный трофей, на который может претендовать команда Почеттино?
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Михаила Мудрика отправится в гости к коллективу из Чемпионшипа на первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги. Да, это двухматчевое противостояние, но какой же соблазн все решить в первой игре и спокойно возвращаться домой в ожидании следующего матча.
"Челси" в неплохой форме, однако у них были проблемы с "Престоном" на прошлой неделе, когда они провалили первый тайм, не повторится ли история на "Риверсайде"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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