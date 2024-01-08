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Мидлсбро – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги

Англия

Единственный трофей, на который может претендовать команда Почеттино?

Мидлсбро – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Михаила Мудрика отправится в гости к коллективу из Чемпионшипа на первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги. Да, это двухматчевое противостояние, но какой же соблазн все решить в первой игре и спокойно возвращаться домой в ожидании следующего матча.

"Челси" в неплохой форме, однако у них были проблемы с "Престоном" на прошлой неделе, когда они провалили первый тайм, не повторится ли история на "Риверсайде"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Мидлсбро" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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