Мидлсбро – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча полуфинала Кубка Лиги

Команда Михаила Мудрика отправится в гости к коллективу из Чемпионшипа на первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги. Да, это двухматчевое противостояние, но какой же соблазн все решить в первой игре и спокойно возвращаться домой в ожидании следующего матча.

"Челси" в неплохой форме, однако у них были проблемы с "Престоном" на прошлой неделе, когда они провалили первый тайм, не повторится ли история на "Риверсайде"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 января.

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