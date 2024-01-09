Кубок Англии. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2. Должны были забивать больше

Команда Эрика тен Хага получила возможность наконец задышать полной грудью и слегка развлечься в матче против низшелигового и кризисного "Уигана", у которого хватает проблем как на поле, так и за его пределами: речь о трансферном эмбарго и снятии 8 очков в Лиге 1 за проблемы с финансами клуба.

Сегодня "красные дьяволы" вышли в сильном составе, главный тренер точно не хотел рисковать и приехал забирать результат без лишних разговоров. Даже Андре Онана, который сыграет 2 матча за 24 часа, оказался в старте. Сразу после завершения голкипер отправляется в лагерь сборной Камеруна на Кубок Африканских Наций. Наставник "Уигана" является бывшим игроком этого клуба, Шон Мелони. Перед матчем он сказал, что хотя фаворит в игре очевиден, его команда не собирается складывать оружие заранее и на самом деле частично они это показали.

Начался матч именно острой атакой от "латикс", когда после поперечного прострела в нижний угол пробивал Осгор, впрочем Андре Онана показал великолепную реакцию и рефлексы, спасая свою команду. А дальше гости уже как следует взялись за дело: сначала Рашфорд после смещения неплохо пробивал в ближний угол, однако Сэм Тикл среагировал, затем остро пробивал Скотт Мактоминей, но мимо ворот, а затем мы увидели первый гол.

Диогу Далот открыл счет, получив пас от Рашфорда после затяжной атаки подопечный тен Хага. Защитники "Уигана" просто не успели накрыть левого защитника "дьяволов" и тот пробил точно в дальний угол из-за пределов штрафной площадки. Красиво и четко, 0:1.

В дальнейшем "Юнайтед" продолжал давить и создавать моменты у ворот Тикла. Удары от Рашфорда, Хойлунда, Гарначо, это все было очень остро и манкунианцам откровенно не повезло, что они не отправили в ворота соперника второй гол еще в первом тайме. Это бы закрыло все вопросы в матче и позволило бы гостям играть еще более расслабленно. Но не получалось. Более того, среди ливня моментов от команды тен Хага, мы увидели очень острый момент у "латикс": прострел от Гамфриса фактически дошел до Годо, но вингер не сумел попасть по мячу, был шанс расстреливать Андре Онана.

Во второй половине встречи манкунианцы продолжили свою работу с первого тайма, но найти второй успокаивающий гол не удавалось. Мактоминей, Майну и Рашфорд имели свои моменты, в основном их удары летели близко, но мимо ворот. И это все оставляло надежду "Уигану" на то, что камбэк возможен. Даже ничья и переигровка на "Олд Траффорд" уже было бы подарком для них в финансовом плане.

На 72-й минуте гости все же нашли свой шанс забить второй гол и убить эту игру. Бруну Фернандеш пошел в обыгрыш, а Лиам Шоу задел его ногой в собственной штрафной площадке. Это пенальти, которое португалец уверенно реализовал. Должны были забивать раньше, но хотя бы так. 0:2.

До конца матча именно "Юнайтед" был ближе к своему третьему, чем "Уиган" к первому. Это справедливая победа подопечных Эрика тен Хага, которые были лучше во всех аспектах. Справедливый проход в 1/16, где они встретятся с победителем пары "Ньюпорт"/"Истли".

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Ди-Дабл-Ю Стедиум" (Уиган)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Уиган" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Далот (22); Фернандеш (74, с пенальти)

"Уиган": Тикл — Клар, Хьюз, Моррисон, Сессеньон — Шоу (Смит, 78), Адико — Годо (Ланг, 90+2), Осгор, Джонс (Макманаман, 78) — Хамфрис (Мадженнис, 60)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Уан-Биссака, Варан, Эванс, Далот (Камбвала, 83) — Мактоминей, Мейну — Гарначо (Пеллистри, 87), Фернандеш, Рашфорд (Форсон, 90+2) — Хойлунд (Межбри, 90+2)

Предупреждения: нет.