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Тен Хаг - о 2:0 с Уиганом: Я думаю, это была очень хорошая игра

Англия

Тренер подвел итоги матча с Уиганом

Тен Хаг - о 2:0 с Уиганом: Я думаю, это была очень хорошая игра

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик тен Хаг подвел итоги победы "МЮ" над "Уиганом" (2:0) в Кубке Англии.

"В Кубке Англии все крутится вокруг победы, хочешь сделать свое дело, это игры на вылет. Так я и сказал в раздевалке: "Дело сделано".

О том, должен ли был "МЮ" забить больше

"О, безусловно. Думаю, в первом тайме мы создали пять или шесть очень хороших моментов. Я думаю, это была очень хорошая игра. Нам следовало забить больше, но, если не забиваешь, нужно сохранять концентрацию, и я думаю, что сегодня мы это сделали.

Не знаю [почему "МЮ" терял моменты]. Не всегда получается ответить. Были хорошие атаки и хорошие моменты, но мы их не использовали, но то, как мы их создавали, было неплохо".

О том, достаточен ли был контакт на Бруну для назначения пенальти

"Я не видел, не могу сказать. Это было слишком далеко от места, где я находился".

О том, думает ли "МЮ" о победе в Кубке

"Это слишком далекая перспектива. Нужно идти от матча к матчу, особенно в кубке. Сейчас мы сосредоточены на "Тоттенхэме", - сказал тренер "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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