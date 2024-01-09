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Тоттенхэм договорился с Дженоа о переходе защитника Дрэгушина - Источник

Англия

Шпоры заплатят 25 млн евро за румынского футболиста

Тоттенхэм договорился с Дженоа о переходе защитника Дрэгушина - Источник

Фото: Getty Images

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Лондонский "Тоттенхэм" договорился с "Дженоа" о приобретении румынского защитника итальянцев Раду Дрэгушина, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, "шпоры" заплатят "Дженоа" 25 млн евро плюс бонусы. Румынский футболист заключит с лондонцами контракт до 2029 года. Отмечается, что "Бавария", также заинтересованная в игроке, пока не делала официального предложения итальянскому клубу.

В текущем сезоне Дрэгушин провел за "Дженоа" 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 10 млн евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2024 в 13:34
Значить Забарного там не буде
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Комментарии 1
Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2024 в 13:34
Значить Забарного там не буде
Ответить
0
0

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