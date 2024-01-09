Реал вернется к варианту с Холандом в случае неудачи с Мбаппе

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, вероятно, будет доступен для трансфера за 100 миллионов евро. Об этом сообщает издание Оne Football, ссылаясь на AS.

Если "Реал Мадрид" не сможет подписать Мбаппе, они рассмотрят возможность трансфера звезды "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. По информации источника, испанский клуб должен будет заплатить лишь половину его стоимости, то есть примерно 100 миллионов евро.

Холанд сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 5 ассистов во всех турнирах этого сезона.