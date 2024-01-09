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Реал вернется к варианту с Холандом в случае неудачи с Мбаппе

Англия
Обновлено

Бомбардир может покинуть Манчестер Сити

Реал вернется к варианту с Холандом в случае неудачи с Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, вероятно, будет доступен для трансфера за 100 миллионов евро. Об этом сообщает издание Оne Football, ссылаясь на AS.

Если "Реал Мадрид" не сможет подписать Мбаппе, они рассмотрят возможность трансфера звезды "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. По информации источника, испанский клуб должен будет заплатить лишь половину его стоимости, то есть примерно 100 миллионов евро.

Холанд сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 5 ассистов во всех турнирах этого сезона.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.01.2024 в 18:45
А мадриду своих воспитать слабО? Как, например, Великая Барселона! Академия которой дала Испании 7 чемпионов Мира и 8 чемпионов Европы.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.01.2024 в 18:45
А мадриду своих воспитать слабО? Как, например, Великая Барселона! Академия которой дала Испании 7 чемпионов Мира и 8 чемпионов Европы.
Ответить
1
1
avatar
Бapceлиниyс
09.01.2024 в 18:12
Пидрид вернётся к варианту "куйсоси", а не к варианту с Холандом. Эрлингу и в МанСити зае@ись.
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