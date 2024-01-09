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Тренер клуба АПЛ устроил спарринг между основной командой и U-8 - детали
Поединок носил не только товарищеский, но и довольно милый характер, и имел важную цель
На прошлой неделе менеджер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил организовал матч между основной командой клуба и ребятами из академии, а именно из U-8.
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Как верно подметила пресс-служба волков, этот день дети запомнят надолго.
Целью О'Нила было интегрировать юных футболистов в процесс; сделать так, чтобы они уже сейчас почувствовали себя важной частью команды.
Last week, our @WolvesAcademy under-8s were given a day to remember.— Wolves (@Wolves) January 9, 2024
To integrate them into the pack, the gaffer set up a friendly against the first team ???? pic.twitter.com/vqHCtl9Kcb
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