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Тренер клуба АПЛ устроил спарринг между основной командой и U-8 - детали

Англия
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Поединок носил не только товарищеский, но и довольно милый характер, и имел важную цель

Тренер клуба АПЛ устроил спарринг между основной командой и U-8 - детали

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На прошлой неделе менеджер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил организовал матч между основной командой клуба и ребятами из академии, а именно из U-8.

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Как верно подметила пресс-служба волков, этот день дети запомнят надолго.

Целью О'Нила было интегрировать юных футболистов в процесс; сделать так, чтобы они уже сейчас почувствовали себя важной частью команды.

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Источник:
Wolves
Опубликовал: Екатерина Власова
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