Тренер клуба АПЛ устроил спарринг между основной командой и U-8 - детали

На прошлой неделе менеджер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил организовал матч между основной командой клуба и ребятами из академии, а именно из U-8.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как верно подметила пресс-служба волков, этот день дети запомнят надолго.

Целью О'Нила было интегрировать юных футболистов в процесс; сделать так, чтобы они уже сейчас почувствовали себя важной частью команды.