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Кубок Лиги. Мидлсбро – Челси 1:0. Команда Мудрика отдаляется от заветного финала
"Боро" показали мастерство реализации и дисциплину в обороне, все заслуженно
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Английской Лиги, Полуфинал (первый матч)
Стадион: "Риверсайд" (Мидлсбро)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Мидлсбро" — "Челси" 1:0
Гол: Хакни (37)
"Мидлсбро": Гловер — ван ден Берг, Фрай, Энгель — Джонс, Барласер, Хоусон, Бангура (Кларк, 20) — Крукс, Хакни — Латте Лат (Коберн, 5)
"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 90), Силва, Дисаси, Колвилл — Кайседо, Фернандес (Броя, 63) — Мадуэке (Мудрик, 63), Галлахер, Стерлинг — Палмер
Предупреждения: Джонс (90+3) — Колвилл (30)
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