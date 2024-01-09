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Кубок Лиги. Мидлсбро – Челси 1:0. Команда Мудрика отдаляется от заветного финала

Англия

"Боро" показали мастерство реализации и дисциплину в обороне, все заслуженно

Кубок Лиги. Мидлсбро – Челси 1:0. Команда Мудрика отдаляется от заветного финала

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Английской Лиги, Полуфинал (первый матч)

Стадион: "Риверсайд" (Мидлсбро)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Мидлсбро" — "Челси" 1:0

Гол: Хакни (37)

"Мидлсбро": Гловер — ван ден Берг, Фрай, Энгель — Джонс, Барласер, Хоусон, Бангура (Кларк, 20) — Крукс, Хакни — Латте Лат (Коберн, 5)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 90), Силва, Дисаси, Колвилл — Кайседо, Фернандес (Броя, 63) — Мадуэке (Мудрик, 63), Галлахер, Стерлинг — Палмер

Предупреждения: Джонс (90+3) — Колвилл (30)

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Комментарии
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shat1970 (киев)
09.01.2024 в 23:57
Конченое стадо черножопых , обезьяну из них не выбить
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Комментарии 1
shat1970 (киев)
09.01.2024 в 23:57
Конченое стадо черножопых , обезьяну из них не выбить
Ответить
0
0

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