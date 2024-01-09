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Мудрик вышел на замену спасать Челси – лондонцы пока проигрывают Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги

Англия
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Михаил поможет?

Мудрик вышел на замену спасать Челси – лондонцы пока проигрывают Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По состоянию на полтора сыгранных тайма полуфинала Кубка лиги команда Маурисио Почеттино еще не забивала в ворота аутсайдера, хотя шансы были.

Зато "Мидлсбро" открыл счет в первой половине встречи.

На 62-й минуте Михаил Мудрик заменил Нонни Мадуэке.

На данный момент - 1:0 в пользу андердога, идет 83-я минута.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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