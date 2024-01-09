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Мудрик вышел на замену спасать Челси – лондонцы пока проигрывают Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги
Михаил поможет?
Getty Images / Global Images Ukraine
По состоянию на полтора сыгранных тайма полуфинала Кубка лиги команда Маурисио Почеттино еще не забивала в ворота аутсайдера, хотя шансы были.
Зато "Мидлсбро" открыл счет в первой половине встречи.
На 62-й минуте Михаил Мудрик заменил Нонни Мадуэке.
На данный момент - 1:0 в пользу андердога, идет 83-я минута.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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