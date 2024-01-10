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Кубок Лиги. Мидлсбро - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия
Обновлено

Первый полуфинал за аутсайдером

Кубок Лиги. Мидлсбро - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые в этом розыгрыше Кубка Английской Лиги команда Маурисио Почеттино играла не на "Стэмфорд Бридж", а с другой стороны "Мидлсбро", который является середняком Чемпионшипа, впервые играл на своем поле.

Заслуженная победа от "Мидлсбро" на своем стадионе. Но на этом история не завершена. Их ожидает поездка на "Стэмфорд Бридж" через 2 недели на ответный матч.

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Кубок Английской Лиги, Полуфинал (первый матч)

Стадион: "Риверсайд" (Мидлсбро)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Мидлсбро" - "Челси" 1:0

Гол: Гакни (37)

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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