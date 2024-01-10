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Кубок Лиги. Мидлсбро - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча
Первый полуфинал за аутсайдером
Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые в этом розыгрыше Кубка Английской Лиги команда Маурисио Почеттино играла не на "Стэмфорд Бридж", а с другой стороны "Мидлсбро", который является середняком Чемпионшипа, впервые играл на своем поле.
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Заслуженная победа от "Мидлсбро" на своем стадионе. Но на этом история не завершена. Их ожидает поездка на "Стэмфорд Бридж" через 2 недели на ответный матч.
Кубок Английской Лиги, Полуфинал (первый матч)
Стадион: "Риверсайд" (Мидлсбро)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Мидлсбро" - "Челси" 1:0
Гол: Гакни (37)
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