Кубок Лиги. Мидлсбро - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча

Впервые в этом розыгрыше Кубка Английской Лиги команда Маурисио Почеттино играла не на "Стэмфорд Бридж", а с другой стороны "Мидлсбро", который является середняком Чемпионшипа, впервые играл на своем поле.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Заслуженная победа от "Мидлсбро" на своем стадионе. Но на этом история не завершена. Их ожидает поездка на "Стэмфорд Бридж" через 2 недели на ответный матч.

Читайте также Мудрик получил одни из худших оценок в составе Челси за матч с Мидлсбро

Кубок Английской Лиги, Полуфинал (первый матч)

Стадион: "Риверсайд" (Мидлсбро)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Мидлсбро" - "Челси" 1:0

Гол: Гакни (37)