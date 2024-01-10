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Почеттино - о 0:1 от Мидлсбро: Челси допустил несколько ошибок - за них наказали
Тренер высказался о поражении от Мидлсбро
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино высказался о поражении от "Мидлсбро".
"Челси" уступил со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Ответная встреча состоится на "Стэмфорд Бридж".
"Сложно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок, за которые соперник нас наказал - они забили гол.
Мы создали несколько голевых моментов, но не хватило реализации. Теперь нужно подумать о матче против "Фулхэма" и готовиться к ответному матчу.
В первой половине сезона мы создаем моменты, но не выигрываем, потому что не реализуем их. Нужно продолжать действовать настойчиво.
У нас есть 90 минут на "Стэмфорд Бридж", чтобы изменить ситуацию", - сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.
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