Почеттино - о 0:1 от Мидлсбро: Челси допустил несколько ошибок - за них наказали

Маурисио Почеттино высказался о поражении от "Мидлсбро".

"Челси" уступил со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Ответная встреча состоится на "Стэмфорд Бридж".

"Сложно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок, за которые соперник нас наказал - они забили гол.

Мы создали несколько голевых моментов, но не хватило реализации. Теперь нужно подумать о матче против "Фулхэма" и готовиться к ответному матчу.

В первой половине сезона мы создаем моменты, но не выигрываем, потому что не реализуем их. Нужно продолжать действовать настойчиво.

У нас есть 90 минут на "Стэмфорд Бридж", чтобы изменить ситуацию", - сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.