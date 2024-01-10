  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино - о 0:1 от Мидлсбро: Челси допустил несколько ошибок - за них наказали
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино - о 0:1 от Мидлсбро: Челси допустил несколько ошибок - за них наказали

Англия

Тренер высказался о поражении от Мидлсбро

Почеттино - о 0:1 от Мидлсбро: Челси допустил несколько ошибок - за них наказали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино высказался о поражении от "Мидлсбро".

"Челси" уступил со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Ответная встреча состоится на "Стэмфорд Бридж".

"Сложно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок, за которые соперник нас наказал - они забили гол.

Мы создали несколько голевых моментов, но не хватило реализации. Теперь нужно подумать о матче против "Фулхэма" и готовиться к ответному матчу.

В первой половине сезона мы создаем моменты, но не выигрываем, потому что не реализуем их. Нужно продолжать действовать настойчиво.

У нас есть 90 минут на "Стэмфорд Бридж", чтобы изменить ситуацию", - сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.

Читайте также Кубок Лиги. Мидлсбро – Челси 1:0. Команда Мудрика отдаляется от заветного финала
По теме
yellow-arrow
Почеттино: Мудрик и Броя не помогли забить или изменить результат игры с Мидлсбро
yellow-arrow
Боруссия требует от МЮ платить Санчо треть зарплаты - 100 000 фунтов в неделю
yellow-arrow
Кубок Лиги. Мидлсбро - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости