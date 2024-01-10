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Дрэгушин выбрал Тоттенхэм, несмотря на предложение Баварии
Защитник Дженоа переберется в Англию
Фото: Getty Images
Раду Дрэгушин согласился перейти в "Тоттенхэм".
Ранее сообщалось, что на защитника "Дженоа" также претендует "Бавария" - мюнхенцы предложили чуть более 30 млн евро. "Тоттенхэм" предложил 25+5 млн евро и аренду защитника Джеда Спенса.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Дрэгушин сделал выбор в пользу "Тоттенхэма". Защитник уже согласовал со "шпорами" условия личного контракта.
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Источник:Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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