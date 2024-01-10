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Манчестер Юнайтед продлил контракт со своим форвардом
Джо Хьюгиль остается в МЮ
Нападающий Джо Хьюгиль подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.
Соглашение действует до 2026 года и имеет опцию продлить договор еще на один год.
20-летний игрок присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Сандерленда" летом 2020 года. Во всех турнирах этого сезона Джо сыграл 12 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.
???? @9JoeHugill ✍️#MUFC || #MUAcademy pic.twitter.com/QLZA245Q5H— Manchester United (@ManUtd) January 10, 2024
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