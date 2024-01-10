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Манчестер Юнайтед продлил контракт со своим форвардом

Англия

Джо Хьюгиль остается в МЮ

Манчестер Юнайтед продлил контракт со своим форвардом

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Нападающий Джо Хьюгиль подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

Соглашение действует до 2026 года и имеет опцию продлить договор еще на один год.

20-летний игрок присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Сандерленда" летом 2020 года. Во всех турнирах этого сезона Джо сыграл 12 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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