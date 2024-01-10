Агент Раду Дрегушина – о переезде игрока в Лондон: Не могу поверить, что мы отказали Баварии

Агент Раду Дрегушина рассказал о своих эмоциях от решения защитника перейти в "Тоттенхэм" вместо "Баварии".

"Решение было принято сегодня утром в 8. Мы были решительно настроены поехать в "Тоттенхэм", но предложение поступило от "Баварии", мы остановились. Я шел в аэропорт. Я сказал, что мы должны тщательно подумать. "Бавария" - один из крупнейших клубов. Не могу поверить, что мы им отказали".