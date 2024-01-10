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Агент Раду Дрегушина – о переезде игрока в Лондон: Не могу поверить, что мы отказали Баварии

Англия

Раду Дрегушин выбрал Тоттенхэм вместо Баварии

Агент Раду Дрегушина – о переезде игрока в Лондон: Не могу поверить, что мы отказали Баварии

Фото: Getty Images

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Агент Раду Дрегушина рассказал о своих эмоциях от решения защитника перейти в "Тоттенхэм" вместо "Баварии".

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"Решение было принято сегодня утром в 8. Мы были решительно настроены поехать в "Тоттенхэм", но предложение поступило от "Баварии", мы остановились. Я шел в аэропорт. Я сказал, что мы должны тщательно подумать. "Бавария" - один из крупнейших клубов. Не могу поверить, что мы им отказали".

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"Но это решение. Я принял его вместе с Раду и его семьей. Я сообщил "Баварии", что предложили очень поздно. Было трудно изменить наше решение".

Напомним, что "Тоттенхэм" сделал выбор в пользу защитника "Дженоа", вместо Ильи Забарного.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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