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Агент Раду Дрегушина – о переезде игрока в Лондон: Не могу поверить, что мы отказали Баварии
Раду Дрегушин выбрал Тоттенхэм вместо Баварии
Фото: Getty Images
Агент Раду Дрегушина рассказал о своих эмоциях от решения защитника перейти в "Тоттенхэм" вместо "Баварии".
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"Решение было принято сегодня утром в 8. Мы были решительно настроены поехать в "Тоттенхэм", но предложение поступило от "Баварии", мы остановились. Я шел в аэропорт. Я сказал, что мы должны тщательно подумать. "Бавария" - один из крупнейших клубов. Не могу поверить, что мы им отказали".
"Но это решение. Я принял его вместе с Раду и его семьей. Я сообщил "Баварии", что предложили очень поздно. Было трудно изменить наше решение".
Напомним, что
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