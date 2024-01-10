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Хавбек академии Челси подписал свой первый профессиональный контракт
Фрэнки Ранэм присоединился к синим в 8 лет
Выпускник академии "Челси" Фрэнки Ранэм подписал свой первый профессиональный контракт. Об этом клуб сообщает на своем вебсайте.
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Полузащитник присоединился к основной команде. Его считают одним из лучших молодых талантов.
"Мы рады, что Фрэнки продолжит свое развитие в "Челси". Он постоянно демонстрировал свою универсальность. Мы с нетерпением ждем большего в этом сезоне", - сказал руководитель отдела развития молодежи Джим Фрейзер.
Ранем присоединился к "синим" в восемь лет и стал лучшим самым молодым бомбардиром в Юношеской лиге УЕФА в возрасте 15 лет, забив в матче против "Динамо Загреб" в ноябре 2022 года.
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