  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп - о Нуньесе: не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп - о Нуньесе: не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией

Англия

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал игру Нуньеса с Фулхэмом

Клопп - о Нуньесе: не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выступление Дарвина Нуньеса в полуфинальном матче Кубка английской лиги с "Фулхэмом" (2:1).

"Он выдающийся. Первый год он адаптировался, но уже играл хорошо. Он бы вышел в стартовом составе сегодня вечером, но в прошлой игре у него были судороги. Убрать Дарвина и Коди со скамейки запасных - это правильное изменение во время матча.

Ребята, которые вышли на замену, действительно качественные. Я не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией. Ему очень не везет в завершении. Он все делает правильно, но иногда не забивает. Однако он все равно достигает своих целей и отлично играет на команду", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, уругвайский нападающий не попал в стартовый состав "Ливерпуля" на матч с "Фулхэмом", но вышел со скамейки запасных на 56-й минуте при счете 0:1 в пользу "дачников".

Игрок отметился двумя результативными передачами на Кертиса Джонса и Коди Гакпо, благодаря чему мерсисайдцы одержали домашнюю победу в первой игре двухматчевого противостояния.

Ответная встреча полуфинала Кубка английской лиги состоится в Лондоне 24 января.

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес сыграл во всех турнирах за "Ливерпуль" в 30 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Эрик Дайер прибыл в Мюнхен для подписания контракта с Баварией
yellow-arrow
Экс-защитник Челси Бридж: Почеттино хороший тренер, но его подводят игроки
yellow-arrow
Страх и ненависть в Бирмингеме. Как Уэйн Руни за 98 дней развалил претендента на выход в АПЛ
Юрген Клопп
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
liverpoolecho
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости