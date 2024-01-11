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Экс-защитник Челси Бридж: Почеттино хороший тренер, но его подводят игроки

Англия

Уэйн Бридж стал на сторону Маурисио Почеттино

Экс-защитник Челси Бридж: Почеттино хороший тренер, но его подводят игроки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж считает, что главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не пользуется достаточной поддержкой игроков своей команды.

"Маурисио действительно хороший тренер. Его подводят игроки. Я бы хотел, чтобы ему дали время, но иногда происходит и наоборот. Честно говоря, с ума можно сойти от того, сколько "Челси" потратил в последнее время на игроков, но привлекают ли они лучших?

Думаю, есть другие команды, которые покупают действительно топ-игроков. И это не "Челси", а "Ман Сити", "Арсенал", испанские клубы. Мне бы очень хотелось, чтобы Почеттино дали время проявить себя", - приводит слова Бриджа издание Mirror.

Маурисио Почеттино возглавил "Челси" в мае прошлого года. В нынешнем сезоне после 20 туров АПЛ "синие" занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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Источник:
mirror
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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