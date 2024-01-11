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Брайтон хочет подписать хавбека Удинезе

Англия

Английскому клубу придется соперничать с Наполи за трансфер

Брайтон хочет подписать хавбека Удинезе

goal

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"Брайтон" заинтересован в подписании полузащитника "Удинезе" Лазара Самарджича. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Клуб готов предложить около 20 миллионов евро и плюс 5 миллионов бонусов за 21-летнего футболиста. Но им придется соревноваться с "Наполи", который тоже заинтересован в трансфере.

В Серии А Лазар Самарджич сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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