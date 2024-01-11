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Брайтон хочет подписать хавбека Удинезе
Английскому клубу придется соперничать с Наполи за трансфер
goal
"Брайтон" заинтересован в подписании полузащитника "Удинезе" Лазара Самарджича. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Клуб готов предложить около 20 миллионов евро и плюс 5 миллионов бонусов за 21-летнего футболиста. Но им придется соревноваться с "Наполи", который тоже заинтересован в трансфере.
В Серии А Лазар Самарджич сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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