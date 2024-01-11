  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад

Англия

Астон Вилла и Арсенал заинтересовались Мартином Субименди

Два клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад

goal

Новина українською

"Астон Вилла" будет соревноваться с "Арсеналом" за трансфер полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

Сейчас два клуба Премьер-Лиги являются основными кандидатами на подписание футболиста. СМИ сообщали, что "канониры" готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.

За "Реал Сосьедад" в Ла Лиге Мартин Субименди забил 4 гола и отдал 1 ассист в 19 матчах в этом сезоне.

Читайте такжеЭкс-игрок Арсенала предостерег Мбаппе от перехода в Реал
По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм уже с новым нападающим, Манчестер Юнайтед продолжает массовую чистку. Таблица трансферов АПЛ
yellow-arrow
Челси отозвал форварда из аренды в Унион Берлин
yellow-arrow
Брайтон хочет подписать хавбека Удинезе
Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости