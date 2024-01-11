Два клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад

"Астон Вилла" будет соревноваться с "Арсеналом" за трансфер полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

Сейчас два клуба Премьер-Лиги являются основными кандидатами на подписание футболиста. СМИ сообщали, что "канониры" готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.

За "Реал Сосьедад" в Ла Лиге Мартин Субименди забил 4 гола и отдал 1 ассист в 19 матчах в этом сезоне.