Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад
Астон Вилла и Арсенал заинтересовались Мартином Субименди
goal
"Астон Вилла" будет соревноваться с "Арсеналом" за трансфер полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.
Сейчас два клуба Премьер-Лиги являются основными кандидатами на подписание футболиста. СМИ сообщали, что "канониры" готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.
За "Реал Сосьедад" в Ла Лиге Мартин Субименди забил 4 гола и отдал 1 ассист в 19 матчах в этом сезоне.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико
- Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом
- Ключевой игрок Зари перейдет в Колос - на него претендовали несколько клубов УПЛ
- Обошел даже Роналду. Мудрик - в топ-15 самых дорогих трансферов в истории
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн